Se billedserie Kom på gratis fodboldskole i næste uge. Kommunen søger flere børn til flere gratis fritidstilbud. Foto: Brian Jensen

Flere børn søges til corona-millioner: Kom på gratis fodboldskole i næste uge

Næstved - 15. juli 2020 kl. 12:05 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gratis fodboldskole, gratis hip-hop, gratis bustur til Gerlev Legepark.

Næstved Kommune har lanceret et stort katalog af gedigne gratis oplevelser for børn og unge mellem seks og 17 år. Pengene kommer efter at regeringen landede en politisk aftale, der i sidste måned sendte i alt 200 millioner kroner ud blandt landets kommuner efter et forsømt forår for børn og unge med lukkede skoler, fritidstilbud og foreningsaktiviteter.

2,9 millioner Næstved Kommune havde udsigt til 2,9 millioner kroner og takkede ja til de muntre millioner. Med kort varsel - og i samarbejde med bl.a. idrætsforeninger, spejdere og Næstved Ungdomsskole - stablede kommunen et omfattende program på benene.

Men nu er udfordringen at finde børn nok til de mange gratis oplevelser henover sommeren, fortæller kommunens chefkonsulent for fritid og idræt, Ole Hansen.

- Konkret står vi med et problem i næste uge, hvor vi afholder fodboldskole i Fladså IF. Her er der blot tilmeldt 24 børn og vi har plads til 50, så har du lyst til en sjov uge med bold og bevægelse, så er det bare om at tilmelde sig inden deadline på torsdag, fortæller Ole Hansen.

Mangler børn Fodboldskolen arrangeres i samarbejde med DGI Storstrømmen og er for børn og unge fra seks til 17 år. DGi tog over, da Fladså fodbold valgte at trække sig i april, hvor coronaen stadig gjorde benspænd for alle former for foreningsidræt.

- Nu står vi tilbage med et rigtigt godt koncept. Vi mangler bare nogle flere børn, fortæller Ole Hansen.

Fodboldskolen er for alle. Det samme er en lang række andre sports- og fritidsaktiviteter for børn og unge. Men en del af bevillingen er øremærket sårbare og udsatte børn.

- En del af aktiviteterne er skabt i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Formålet er at skabe et netværk for unge med problemer, så de ikke roder sig ud i noget skidt og slår hatten af gamle damer, fortæller Ole Hansen.

Den gik ikke I forvejen tilbyder kommunen Aktive Feriedage, hvor børn mod betaling af et mindre beløb sikres sjove oplevelser i sommerferien.

- Det nemmeste i verden ville have været, hvis vi havde gjort det gratis at tilmelde sig Aktive Feriedage. Men den gik ikke. Derfor har vi opfundet en række nye aktiviteter. De er også rigtig gode - vi mangler bare nogle flere børn, siger Ole Hansen.

Hvis du skiver sommmeraktiviter i Næstved Kommune i søgefeltet på google, så kommer du ind på et link, hvor du kan tilmelde dit barn til dans, parkour, skateboard og en masse andet sjov, der skal sikre børnene en sjov og aktiv sommerferie efter et forår, der hurtigt bør gå i glemmebogen.

