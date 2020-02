Politiet sigtede mandag fem bilister for at tale i håndholdt mobil under kørslen.

Artiklen: Flere bilister sigtet for at bruge håndholdt mobil

Flere bilister sigtet for at bruge håndholdt mobil

Flere trafikanter havde tilsyneladende glemt, at man ikke må tale i håndholdt mobil, mens man kører bil. I hvert fald blev fem sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, da politiet foretog færdselskontrol på præstø Landevej mandag mellem klokken 11.42 og 12.41.