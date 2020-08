Flere anholdt efter slagsmål

Politiet fik fredag klokken 23.29 en anmeldelse om, at to mænd var blevet uvenner og var kommet op at slås på en gade i det centrale Næstved.

Da politiet kom, blev de to mænd skilt ad, og begge blev anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Herudover havde de to mænd ved slagsmålet fået ramt en bil, så der var kommet en bule, og de blev derfor også sigtet for hærværk.

Ud over de to blev også en 19-årig mand fra Næstved anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, fordi han i forbindelse med politiets anholdelser undlod at holde afstand og valgte ikke at følge politiets anvisninger. Desuden viste det sig, at han havde 0,6 gram hash på sig, og han blev derfor også sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer. Han blev løsladt igen klokken 01.15.