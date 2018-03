Flemming er en særlig aktiv plogger

Plogging stammer fra det svenske udtryk at »plocka upp«, altså at samle op. Som Flemming Madsen fra løbeklubben HGATM siger, så burde det slet ikke være nødvendig at skulle samle skrald.

- For så vidt er jeg ligeglad med, at det nu har fået et nyt navn. Men på den anden side, hvis det er medvirkende til, at vi har en ren natur, at folk kommer ud at løbe, og man er med til at gøre en god gerning, så er det også helt fint, at det har et navn, siger han.