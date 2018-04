Flammer og røgudvikling i baghaven

Ejeren af adressen var ikke hjemme da naboer opdagede flammer og røgudvikling i baghaven.

Af frygt for at flammerne skulle tage fat i de omkringstående træer, alarmerede de kl. 16.21 Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som hurtigt var fremme og påbegynde slukningsarbejdet.

Da der var tale om brand i en større bunke gammelt træ, haveaffald og kvas, blev der brugt en del vand for at få slukket branden, for at være sikker på at også ulmende gløder i små lommer i bunken også blev slukket.

Godt en times tid efter alarmen indgik til vagtcentralen på Manøvej, var opgaven afsluttet og brandmandskabet på vej retur til brandstationen.