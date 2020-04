Restaurantchef hos Flammen i Næstved, Didde Nielsen, fortæller, at de har indgået et partnerskab med Hungry.dk. Foto: Kim Rasmussen

Flammen udvider take-away koncept

Næstved - 07. april 2020 kl. 16:05

Restaurant Flammen i Næstved udvider konceptet og indgår partnerskab med den landsdækkende take-away platform Hungry.dk. Partnerskabet sker for at sætte endnu mere luft under vingerne på Flammen TakeAway og derved brede det ud til større dele af Næstved og omegn.

- Næstvedere har allerede taget Flammen TakeAway rigtig godt til sig, og konceptet er et vigtigt element i vores fremadrettede vækstplaner. Da vores restaurant i øjeblikket er midlertidigt lukket for spisende gæster, så var det oplagt at få partnerskabet med Hungry.dk hurtigt op at køre og derved udvide take-away forretningen, siger General Manager hos Restaurant Flammen i Næstved, Didde Nielsen.

Øger kendskabet Det store sats på take-away skal ifølge Didde Nielsen også skabe synergi til restauranten, når den igen åbner for gæster. Så når folk har haft en god oplevelse hjemme, så har de også lyst til at besøge restauranten her i Næstved - og omvendt.

- Hungry.dk portalen kan være med til at øge kendskabet til vores koncept og menuer markant, udvide take-away markedet for os og derved løfte vores nye forretningsområde yderligere, siger Didde Nielsen.

Restaurant Flammen er især kendt for sin buffet med mange forskellige slags kød, tilbehør, sauce og salat. Valgfriheden er derfor også et vigtigt kendetegn for den måde, Flammen har valgt at tilbyde take-away på.

- Når man spiser hos os, kan hele familien få det, de hver især ønsker, og sådan skal det også være, når man bestiller take-away og spiser sin mad fra Flammen derhjemme, forklarer Didde Nielsen.

Bestil på Hungry.dk Ud over de fastlagte menuer tilbyder Flammen derfor en bland-selv menu, hvor det er muligt at håndplukke og sammensætte sine favoritter blandt take-away kortets mange muligheder.

Man kan bestille mad fra Flammen på Hungry.dk via enten app eller hjemmeside, hvor det er muligt at betale med alle typer af digitale betalingsløsninger - herunder MobilePay, Dankort, ApplePay, MasterCard, VISA eller ViaBill.

I øjeblikket opfordrer Restaurant Flammen og Hungry.dk til at undgå at betale med kontanter.

