Flagdag med udendørs feltgudstjeneste

Næstved - 29. august 2020 kl. 14:09 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år blev Flagdagen i Næstved indledt med en lille mindehøjtidelighed på Rådhuset og afsluttet med et traktement i Musikstalden, men i år bliver alting lidt anderledes, når Danmarks veteraner skal fejres.

På grund af coronasituationen har det været nødvendigt at tænke i nye baner, da man skulle planlægge årets fejring af Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september.

For første gang bliver fejringen samlet et sted, og som noget nyt holdes der en udendørs feltgudstjeneste.

Hvert år Flagdagen blev første gang højtideligholdt i 2009 og er siden blevet markeret hvert år i Næstved Kommune.

- Jeg glæder mig til endnu en gang at være med til Flagdagen for Danmarks udsendte. I Næstved Kommune bor der ca. 820 veteraner, som har været udsendt for Danmark for enten Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen eller Sundhedsvæsnet. Så det er rigtig mange af vores borgere, der har gjort en særlig indsats for hele verden, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

God afstand Normalt ville Flagdagens program bestå af et besøg hos borgmesteren i Byrådssalen, en kransnedlæggelse ved Grønnegade Kaserne og en gudstjeneste i Sct. Mortens Kirke. Og langt hen ad vejen kommer årets Flagdag da også til at følge samme opskrift. Og så alligevel ikke.

- Vi har været nødt til at tænke i nye baner på grund af coronasituationen. Men vi har valgt at se på det som en mulighed. For første gang afholder vi hele flagdagen samlet et sted og vi holder en feltgudstjeneste. Det tror vi bliver rigtig godt, siger Anders D. Henriksen, formand for Sydsjællandske Soldaterforeninger.

Byrådssalen er skiftet ud med Musikstalden, og årets gudstjeneste bliver holdt under åben himmel ved Grønnegade Kulturcenter. Alt sammen for at sikre god afstand og masser af plads, så det er sundt og sikkert for alle at deltage.

Programmet Dagen starter kl. 10 i Musikstalden, hvor borgmesteren inviterer til sammenkomst for soldater, veteraner og pårørende. Herefter er der parade med de lokale veteranforeningers faner og kransenedlæggelse ved Stenen akkompagneret af Sjællandske Musikkorps.

Klokken 11.15 er det tid til en feltgudstjeneste med præst Jesper Svendsen, der selv har været udsendt som feltpræst.

Efter feltgudstjenesten er Sydsjællandske Soldaterforeninger vært ved lidt smørrebrød med mere i Musikstalden klokken 12 for tilmeldte deltagere.

