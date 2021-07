2020 var et rigtig træls år, men 2021 tegner fornuftigt for Fladså Turist, som atter har godt gang i endags-turene. Foto: Anita Corpas

Fladså Turist er igen på rette kurs efter et rigtig hårdt år

Af Helle Hansen

Som man kan se på vejene og også har kunnet læse her i spalterne, så er der atter ok gang i hjulene hos Fladså Turist efter et hårdt 2020.

At 2020 virkelig kostede på bundlinjen kan man nu se af selskabets regnskab, som blev godkendt og offentliggjort i sidste uge.

Underskud Coronaåret endte med et underskud på 546.416 kroner, mod et overskud året før på knap 200.000 kroner. Den åbenlyse årsag var, at busserne holdt stille hjemme på p-pladsen i Lov en stor del af året.

- Det var virkelig et hårdt år, konstaterer Mathias Jordan Andersen, der overtog posten som direktør for selskabet sidste år efter sin far Per Andersen. Det var ham, som startede Fladså Turist tilbage i 1986.

Vigtige hjælpepakker Fladså Turist A/S oplyser ikke omsætningen men bruttofortjenesten, hvor de direkte udgifter er fratrukket.

Bruttofortjenesten var i 2020 godt 4 millioner lavere end året før. Heri er endda indregnet corona-hjælpepakker for 2,2 millioner kroner; ellers havde det set endnu værre ud.

- Vi har hele tiden selv skulle betale en del af udgifterne, men vi har været rigtig glade for hjælpepakkerne. De har hjulpet os godt på vej, siger Mathias Jordan Andersen.

Selskabet reagerede promte, da coronaen ramte sidste år og hjemsendte fluks de daværende godt chauffører uden løn.

20 af dem var dog tilbage igen i startren af juni. Fire var da hjemsendt på fuld tid på lønkompensation, mens andre var hjemsendt på deltid.

Fratrædelsesgodtgørelse og løn til opsagte medarbejdere betød en ekstra udgift på 242.000 kroner, men på denne måde lykkedes det at få lønningerne ned på 6,7 millioner kroner mod 10,2 millioner kroner året før.

Egenkapital intakt Heldigvis havde Fladså Turist A/S lidt at tære på, da egenkapitalen ved udgangen af 2019 var på 1,4 mio. kroner.

Efter underskuddet i 2020 er den nu på 0,9 mio. kroner men altså stadig en ok størrelse, og ret så væsentlig er egenkapitalen stadig eksisterende og positiv.

- Vi blev reddet af hjælpepakkerne og af, at vi havde kontrakt på kørsel af skolebørn, så vi stadig havde nogle busser kørende, siger direktøren.

Fladså Turist A/S kører dels turistkørsel, dels med skolebørn, og råder i dag over otte moderne turistbusser, som koster omkring 2,5 mio. kroner stykker i indkøb, samt en del skolebusser.

Fornuftigt 2021 - Vi er endnu ikke oppe på samme antal chauffører, som inden pandemine ramte, siger Mathias Jordan Andersen her halvvejs inde i skolernes sommerferie.

Det er dog heller ikke helt let at opgøre, hvor mange chauffører, der er tilknyttet.

- Vi har en god folk chauffører, som kører for os på deltid, og så en del, som er løst tilknyttet, siger direktøren, som dog er ok optimistisk hvad angår økonomien i indeværende år.

- Det første halvår har været præget af nedlukning, men der har så også været hjælpepakker frem til 30. juni, siger han.

- Her i andet halvår begynder det at se fornuftigt ud. Der er igen mange endagsture, tilføjer han.

- Jeg tror, 2021 bliver et fornuftigt år, som ender med et plus, siger Mathias Jordan Andersen.