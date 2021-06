Se billedserie Resultatet af afstemningen blev, at 60 stemte for en lukning, 35 stemte nej, mens 7 stemte blank - heriblandt Næstved Kommune. Fotos: Anita Corpas

Fjernvarmeværk lukker og 25 års varmehelvede stopper nu

Næstved - 08. juni 2021 kl. 22:41 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Det var ikke givet på forhånd, hvilken vej gassen fremover skulle løbe i Menstrup-Hyllinge. Bestyrer i Vesthallen i Menstrup, Helge Petersen og formand for Vesthallen Brian Andersen var sikre på, at det ville blive en fælles fortsat løsning med fjernvarmeværket som omdrejningspunkt for fortsat leverance af varme.

Imidlertid gik det som Ronnie Ringsborg fra Hyllinge by og landebyernes nærdemokrati håbede på. Og som bestyrelsen i fjernvarmeværket håbede på. Og som et overvejende stort flertal ønskede.

60 stemte ja til at bestyrelsen skal arbejde frem mod at lukke Menstrup-Hyllinge Fjernvarmeværker definitivt. Og sådan bliver det.

Forinden fulgte en meget følelsesladet debat om fællesskab og solidaritet. Om hvordan man sikre varme til enlige og pensionister, der står til at skulle investere i de ca. 100.000 kroner en fremtidig individuel varmeløsning formentlig nu kommer til at koste.

Års uvenskab Mange især ældre borgere gav udtryk for, at tvangsmedlemskabet af fjernvarmeværket har været et voldsomt diskussionspunkt gennem 25 år, som har delt de to sogne og naboer i fjendskab. Men mange gav også udtryk for behovet for forsoning uanset, hvad resultatet ville blive.

- Vi er et fællesskab, og vi er afhænge af at fællesskabet fungerer. Og hvis 40 andelshavere holder op med at betale, så stiger prisen på varmen, begrundede Christian Olsen Bidstrup, Han slog fast, at det var en overvejende enig bestyrelse, der bakker op om at lukke værket.

Bange for skolen Også Hyllinge skole, som er i modvind på grund af frit faldende elevtal skabte bekymring for områdets fremtid. Især på baggrund af at skolen er fjernvarmeværkets største kunde, og alene aftager 7 procent af varmeproduktionen.

- Den dyre varme påvirker os negativ, trækker vore område ned, sagde andelshaver Carl Christensen og blev supperlet flere enige borgere fra salen.

- Lad os finde en fælles løsning og bringe borgerne ud af 25 år s helvede, appellerede han.

100 stemmer Der var mødt 89 deltagere op, der var 100 stemmer tilstede og 12 fuldmagter. Resultatet af afstemningen blev, at 60 stemte for en lukning, 35 stemte nej, mens 7 stemte blank - heriblandt Næstved Kommune, som deltog i form af formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S).

Hun beroligede umiddelbart de fremmødte med, at det nuværende byråd på ingen måde har tanker om at lukke Hyllinge skole.

- Der er et stort flertal for ikke at lukke skolen. Det er der ingen planer om. Men det er svær kamp, når halvdelen af børnene går på andre skoler, påpegede Helle Jessen, en gave Christian Olsen Bidstrup ikke var sen til at gribe.

- Tak til Helle Jessen for at love at skolen bliver, sagde han og hun høstede stor applaus.

Solidaritet Mange gav udtryk for, at der nu er lys for enden af tunlen. At borgerne skulle stå sammen og være solidariske og gå imod den hårde retorik, der tilsyneladende nogle steder har udviklet sig til had.

Det er følelsesbetonet og ses af retorikken. Den har været der i 25 - flyttet til FB hvor man kan sige, hvad man vil. Udviklet sig til had.

Ronnie Ringsborg, der var meget deltagende i debatten tilkendegav også, at det havde været en følelsesladet aften.

- Efter 12 år i området har vi også hjerte og sjæl i byen, Vi bruger fritidsaktiviteter, og vi har et godt naboskab.

- Jeg vil byen det allerbedste, og uanset den ene eller andet resultat skal vi finde fælles fodslag, sagde han og opfordrede til at stemme for en lukning.

- Så vi blive løftet ud af det mørke, vi har befundet os i.

Og sådan bliver det.

