Næstved Fjernvarme er ved at være færdige med at lægge fjernvarme ind i boligerne i Grimstrup-kvarteret. Foto: Anna C. Møhl

Fjernvarmen har fået en varm modtagelse

Interessen for at få grøn opvarmning er stor. Næstved Fjernvarme har i hvert fald fået langt over de krævede 50 procent tilmeldinger, og derfor går de til næste år i gang med at lægge fjernvarme i Åderupkvarteret og en del af Sydbyen.