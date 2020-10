Fjerdeplads til ro-talent

Selv om der ikke har været mange rostævner i sæsonen på grund af coronavirus, så lykkedes det at få afviklet et juniormesterskab for nylig i Holstebro. Her stillede Næstved Roklubs førsteårsjunior William Kjærgaard op i singlesculler-klassen. Han kvalificerede sig til finalen i suveræn stil. I finalen var Næstvedroeren også længe med i kampen om medaljer, men efter en tæt afslutning måtte han tage til takke med en fjerdeplads.