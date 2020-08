Se billedserie I en sværm af myg og fluer lykkedes det lokale sportsfiskere at fiske tre ton døde fisk op af Fiskesøen på Ydernæs. Foto: Benjamin Hansen

Fiskesø kollapser: Tonsvis af døde fisk stinker ved søbred

Næstved - 13. august 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fiskesøen på Ydernæs er kollapset. Den våde juli og det varme vejr i august har tappet søen for ilt og lokale sportsfiskere har fisket mere end tre ton døde fisk op af søen.

- Det er vigtigt at få de døde fisk op af søen, da fisk i forrådnelse optager endnu mere ilt, og er med til at de resterende fisk dør endnu hurtigere, fortæller Morten Juul Jensen, der var anfører ved aktionen, hvor sportsfiskere satte både ud i vandet for at fiske døde karper, skaller og aborrer op af søen.

Sportsfiskerne var glade for, at kommunen gav dem lov at sætte både ud i søen, men da de spurgte om bortskaffelse var der ingen hjælp at hente.

Men nu sker der noget efter at Sjællandske præsenterede borgmester Carsten Rasmussen for en stinkbombe af tre tons døde fisk ved søbredden.

- Vi er rigtig glade for sportsfiskernes indsats, men det er selvfølgelig vores ansvar at få fiskene fjernet, siger Carsten Rasmussen.

Derfor bliver der torsdag morgen stillet containere op til døde fisk, som efterfølgende vil blive kørt til Affald Plus, der kan forvandle fiskene til pulp og biogas.

Det er langtfra første gang at Fiskesøen på Ydernæs bliver ramt af iltsvind. Sportsfiskerne har derfor foreslået kommunen, at der opsættes springvand i søen, der kan friske vandkvaliteten op og skaffe ilt til fiskene - en idé kommunen har lovet at se nærmere på.