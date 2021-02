Se billedserie Holbæk Tennis & Padel Klub er blandt mange danske byer, der har fået et padel tennis anlæg. Nu får Næstved Firma Sport to nye baner. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Firmasporten investerer en million i nyt padel tennis anlæg

Næstved - 01. februar 2021

Det kræver ikke samme styrke som tennis, badminton eller fodbold. Det betyder færre sportsskader og ikke mindst muligheden for, at såvel unge som ældre har lettere ved at opdage glæden ved spillet.

Padel tennis er et 80/20 mix af tennis og squash, og nu bliver den populære sport en realitet i Næstved. Næstved Firma Sport er klar til at sætte spaden i jorden foran hallen på Næstved Kaserne, og indvielsen bliver også en markering af firmasportens 70 års jubilæum forventes at finde sted 1. juni 2021.

Der er ingen grund til at Næstved Firma Sport har 300.000 kroner stående. De kan ligeså godt blive brugt på noget, medlemmerne har glæde af. Formand gennem de seneste 10 år, Lise Skovgård, glæder sig meget til at byggeriet af to udendørs padel tennis baner går i gang. De skal meget gerne stå klar 1. juni i år. Foto: Jan Jensen

Opfører anlæg til en million - Jeg må indrømme, vi blev helt betaget af anlægget, da vi besøgte firmasporten i Køge sidste år. Midt i en afskedsreception tændte lyset pludselig på anlægget udenfor, folk låste sig selv ind, fandt ketsjere i skabet og begyndte at spille.

Formanden for Næstved Firma Sport, Lise Skovgård, er blevet endnu mere fascineret af padle tennis. Nu er det nemlig en kendsgerning, at Næstved kommer med på den nye padel-bølge. Firmasporten investerer en million kroner i projektet, som realiseres med hjælp fra gode venner.

Klar til at gå i gang Næstved Kommune betaler, hvad der svarer til momsen - 250.000 kroner - og Lokalforeningspuljen støtter med 200.000, og så har Næstved Firma Sport selv 300.000 kroner, som de vælger at investere til glæde for medlemmerne.

- Der mangler stadig en kvart million, og de penge vil vi forsøge at få hjem ved at søge forskellige fonde. I værste fald, må vi selv låne resten, siger Lise Skovgård og tilføjer, at Næstved Firma Sport har fået tilbud fra fire forskellige firmaer, der kan levere og etablere et udendørs padel tennis anlæg.

Padel tennis er lidt anderledes end både spuash og tennis. Det gode ved sporten er, at det er lettere at spille og det kræver ikke så megen fysisk. Det betyder, at både unge og ældre kan komme hurtigt i gang. Foto: Anders Ole Olsen

- Dem tager vi stilling til i næste uge, og så går vi i gang, siger den glade formand.

Milepæl for firmasport i 70 år 2021 bliver på flere måder et specielt år for Næstved Firma Sport. Det er 10 år siden Lise Skovgård blev formand, og dengang var hun hurtig til at rykke med på Zumbabølgen. Der er stadig Zumba på programmet i år, hvor Næstved Firma Sport fylder 70 år.

I en tid med megen usikkerhed og udsættelser er der umiddelbart ingen planer om festivitas, men padel tennis anlægget med to baner er en sikker milepæl, der åbner helt nye muligheder for fremtiden.

- Holbæk, Slagelse og Køge har padel tennis anlæg, men der findes ikke noget her i området - hverken i Vordingborg eller Sorø, så jeg er sikker på, at vi kommer til at udfylde et stort behov. Padel tennis er virkelig på fremmarch i øjeblikket, siger Lise Skovgård.

Unge spiller padel tennis Den nye sportsgren har en stor målgruppe af modne mennesker, men den næststørste gruppe er unge mellem 20 og 24 år. Det matcher Næstved Firma Sports målsætning om at have noget for alle perfekt, og firmasportens formand ser allerede samarbejdet med EUC Sjælland føre til åbent hus arrangementer med dyst mellem de studerende.

Anlægget er udendørs og kan medlemmerne styre via en app. Her booker man sin spilletid, og anlægget tænder selv stadionlyset, åbner dørene og låsen til skabet med ketsjere.

To baner side om side - Det er så smart, og vi glæder os helt vildt meget til det skal indvies, siger Lise Skovgård.

Der bliver brugerbetaling på anlægget, men man er typisk fire personer om at dele en bane, så det bliver ingen stor udskrivning.

De to baner skal opføres ved siden af hinanden og i mellemgangen bliver der de nødvendige faciliteter. Ikke mindst skabet med ketsjere.

Padel tennis er populært blandt unge, og det passer godt ind i Næstved Firma Sports planer for fremtiden. Firmasporten i Næstved kan fejre 70 års jubilæum i år. De to baner opføres på et areal ved siden af petanquebanerne.