Firmaer hjælper udsatte familier

XL-Byg Meding Byggecenter føler det er et socialt ansvar, at støtte lokale familier. Derfor mener Jack Hyltoft (tv) fra byggemarkedet, at det var oplagt at bidrage med et firmamedlemsskab. Formand for Svovlstikkerne, Christian Dreist, er dybt taknemmelig. Fotos: Dorte Rye Silbo