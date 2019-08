Fire unge anholdt: Sigtet for medvirken til bedrageri

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har torsdag formiddag anholdt fire mænd, der er sigtet for økonomisk it-kriminalitet i form af bedragerier.

Det drejer sig om tre mænd fra Næstved på henholdsvis 18, 18 og 19 år, og en mand fra Taastrup på 19 år.

Bedragerierne er sket i maj 2019, og løber op i et samlet beløb på mere end 100.000 kroner.

Det er blandt andet sket ved, at flere ældre kvinder er blevet kontaktet enten pr. telefon eller e-mail, og er blevet lokket til at udlevere deres personlige informationer. F.eks. deres NEMID eller bankoplysninger. Herefter er der hævet betydelige beløb fra deres konti.

Politiet efterforsker fortsat sagen, og vi forventer, at der vil blive rejst flere sigtelser. Blandt andet for hæleri:

”Det er politiets opfattelse, at der over en længere periode har været et netværk af unge, der løbende har stillet deres konti til rådighed for kriminelle. Det kan f.eks. være, hvis man har modtaget en form for betaling for, at der er blevet sat et større beløb ind på ens konto, som kort tid efter skulle hæves kontant eller udbetales til en anden konto. Vi opfordrer i så fald de unge til at melde sig selv”, fortæller Carsten Høj Hansen, der er politikommissær og leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet.