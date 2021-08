Fem tiltalte har være til fem retsmøder om hvidvask ved retten i Næstved. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fire mænd dømt for hvidvask

Næstved - 12. august 2021 kl. 16:30 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Det sorte gummi for enden af stolebenene skramler højlydt mod gulvet i retssalen, da alle rejser sig for dommer Gitte Holm Bagge og de to lægdommere.

- Vær så god at sidde ned, siger dommeren venligt og nikker til de fremmødte.

- Jeg kan forstå, at vi mangler et par stykker, skal vi vente på dem? når hun at spørge, før døren åbner.

Den ene af dagens fem tiltalte stikker hovedet ind.

- Undskyld at jeg forstyrrer, siger han og kigger sig omkring med sin fætter lige i hælene. De finder hurtigt deres pladser. Fem retsdage i sagen om hvidvask har givet dem en vis rutine i, hvor de skal placere sig.

- Så er alle til stede, og så skulle vi være klar til procedure. Vær så god anklager, siger dommeren.

Nu er det sidste chance. Det er i dag, både anklager og de fem forsvarere har sidste chance for at påvirke udfaldet af sagen.

Hvidvask-sagen hvor fem unge mænd, tre af dem med bopæl i Næstved, en fra Albertslund og en fra Taastrup, står tiltalt for at have hvidvasket penge for i alt 135.000 kroner.

Dansen med Justitia Den første, der byder op til en oratorisk dans om jura og skyldsspørgsmål, er Morten Hvergel, der er anklagerfuldmægtig ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han gennemgår de mange anklagepunkter i det omfangsrige anklageskrift

Forsøger at overbevise dommeren og de to lægdommere om, at anklagemyndigheden har ret i deres påstand.

At de fem unge mænd reelt har vasket sorte penge hvide ved at bruge andres kreditkort til at overføre de stjålne penge og derefter hæve dem i kontanter i Næstved og Vordingborg. For endelig at give dem videre til bagmænd.

- Derfor er der tale om hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Høje ret, der er ikke nogen tvivl om, hvad der er foregået, siger anklageren.

Vil være en katastrofe De fem tiltalte giver ikke en lyd fra sig, mens anklageren ridser sagen op fra anklagemyndighedens synspunkt. De lader deres respektive forsvarsadvokater tale for dem.

- Der er altså ikke noget som helst i de her forklaringer, der bare tilnærmelsesvis støtter op om den tiltale, der er rejst mod min klient.

Forsvarsadvokat Camilla Rønne gestikulerer med strakt arm mod anklageren. Vifter med hånden, som baskede hun egenhændigt anklagerne mod sin klient væk.

De fem advokater gennemgår anklagerne mod deres klienter en efter en. Holder dem op mod bevismaterialet og vidneforklaringerne.

- Hans liv ligger i den helt rigtige bane, og det vil absolut være en katastrofe for ham at få benene sparket væk under sig med en dom her, afrunder Rune Pedersen sit forsvar for sin klient.

Dommer og lægdommere trækker sig tilbage for at vurdere. Både om hver enkelt tiltalte er skyldig. Og hvilken straf de i så fald skal have.

Fire får dom Efter knap tre timer kommer de tilbage. De er alle tre enige om dommen. Alle står op, mens dommeren fortæller, hvad de er blevet enige om.

De tre tiltalte fra Næstved er fundet skyldige i hvidvask og bliver idømt 60 måneders betinget fængsel.

Den tiltalte fra Albertslund frifindes.

Og Rune Pedersens klient fra Taastrup får tre måneders betinget fængsel for hvidvask.

Den nu dømte samler armene foran sig og smiler, før han sætter sig ned og tager en slurk af den røde coladåse, han har stillet på bordet ved siden af sin håndtaske.

Alle fire dømte beslutter sig for at modtage dommen og altså ikke anke den.

Rune Pedersen knytter næven og giver sin klient et »fistbump« til afsked.

- Held og lykke, siger han til klientens ryg.

- 100 procent, svarer den dømte, før han forsvinder ud af døren.

