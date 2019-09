Se billedserie I 2017 fusionerede Dansk Rakkerpak og Faster Cool i en gakket ceremoni, hvor Linda Frederiksen stod for »vielsen«. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fire ekstra år med Dansk Rakkerpak & Faster Cool som egnsteater i Næstved

Dansk Rakkerpak & Faster Cool fortsætter som Næstveds egnsteater de næste fire år, hvis administrationen kan forhandle en ny aftale på plads med teaterets ledelse. Det har Kultur- og Demokratiudvalget givet grønt lys til.

- I de fire foregående år har de gjort, hvad vi bad dem om. De har bredt teaterverdenen ud til den brede befolkning og været ude i hele kommunen. De er mestre i at være synlige i gadebilledet. Der er nu ikke mange, der er i tvivl om, at vi har et egnsteater - i modsætning til det forrige, siger udvalgsformand Linda Frederiksen (S).

Seks af udvalgets syv medlemmer stemte for at fortsætte med Dansk Rakkerpak & Faster Cool, mens Dansk Folkepartis Githa Nelander var imod overhovedet af have et egnsteater.

- Hvis vi skal spare penge, er det netop der, det giver mening, for et egnsteater er overflødigt. Jeg ved godt, mange er begejstrede, men vi skal hele tiden bruge penge på ting som for eksempel renovering af en svømmehal i Mogenstrup, så teateret kan godt spares væk, mener hun.

Githa Nelander påpeger, at de omkring 1,9 millioner kroner årligt, egnsteateret koster kommunen, er en stor post på et 122 millioner kroner stort budget. Hun foreslog i stedet, at Næstveds egne talenter skulle have mere tid i rampelyset.

- Vi har en dygtig talentskole, hvorfor får de ikke lov at komme ud og vise det noget mere? Jeg synes, vi skal være stolte af vores talenter, lyder det fra Githa Nelander.

Afsmittende effekt

Men sådan kommer det altså ikke til at gå, for flertallet er vilde med Dansk Rakkerpak & Faster Cool.

- Med et egnsteater sikrer vi, at der bliver produceret nye ting til Næstved. Samtidig har det også en afsmittende effekt på andre ting. Der havde nok næppe været gadeteaterfestivalen Street Cut uden egnsteateret, siger Linda Frederiksen.

For fire år siden var opgaven om at efterfølge Grønnegade Teater som egnsteater i udbud. Dansk Rakkerpak & Faster Cool vandt dengang foran hele seks andre ansøgere, men nu får de opgaven uden konkurrence.

- Fire år er for lidt tid i forhold til at falde ordentligt på plads, selvom de nu har klaret det godt. Det var slet ikke på tale at opgaven skulle i udbud. Om fire år er Næstved måske klar til noget andet, og Dansk Rakkerpak & Faster Cool kan også være det. Men det håber vi ikke, de er allerede nu, lyder det fra Linda Frederiksen med henvisning til, at aftalen for de næste fire år altså først skal forhandles på plads.

