Fine revner i Fenjas sange

Næstved - 23. september 2021 kl. 12:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Hun har vundet en upcoiung-pris for sine tekster, og sangene fra det nye album er på DR's playlister. Den 24-årige sanger Fenja - Freja Kristiansen fra Fuglebjerg - er flyvende. Fredag er hun på forsiden af magasinet WKND/4700.

Hun synger om, at hun er bange for at alting nok skal gå, og at hun savner en vandtæt skulder til at græde ved.

Fenja er Freja Kristiansen. Hun både svæver og driver i lyriske billeder i sine sange, og vi møder en strålende Fenja få dage efter hun blev kårets som Årets Upcoming af DJBFA - Danske Jazz, Folk og Beat Autorer.

- Det var en stor og meget rørende aften for mig. Jeg er også megastolt, for det er dejligt at vide, at det jeg laver har betydning for andre, siger 24-årige Freja Kristiansen.

- Prisen er en drivkraft og den motiverer mig meget til at fortsætte.. Der er plads til den musik, jeg skaber, siger Freja Kristiansen.

Frejas far læser teksterne Freja Kristensen mindes, at hun altid har været glad for at skrive. Lige siden hun fik lov at prøve sin fars gamle pc for første gang. Hun skrev sit eget navn, og var selv imponeret.

I dag er hendes far pensioneret dansklærer, og han er blandt de få udvalgte personer, som udgør et testpanel, når datteren skal have et par ord og meninger til sine tekster.

Det er ti år siden, hun for alvor begyndte at drømme om at lave sin egen musik, og det tog for alvor fart på gymnasiet, hvor hun blev mødt af lærere, der forstod i hvilken retning hun ville.

Mads Langer rakte ud Det var en opblomstring, og efter gymnasietiden havde hun brug for en pause. Mads Langer efterlyste sangere til Grøn Koncert touren, og Freja Kristiansen stod med på scenen i Odense. Oplevelsen sidder på nethinden for evigt, og hun husker også tydeligt, da Mads Langer cirka et år efter skrev til hende.

- Der tikkede en mail ind, hvor der stod, at jeg kunne sætte tre dage af, og til gengæld få et legat. Jeg skulle til Engelsholm Højskole i Vejle, hvor hans band spillede en af mine sange. Legatet gav mig mulighed for at indspille ep'en If I Disappeared, og efterfølgende mødte jeg Mikkel Damsgaard, som også har produceret for Love Shop. Han har været en klippe i indspilningen af det første danske album Flugtdyr.

Der er revner i alting Det blev udgivet i foråret, og cellisten Line Felding er med til at skabe stemningen. Det at synge på dansk beskriver Freja Kristiansen som at finde hjem. I begyndelsen fandt hun inspiration hos Sia, men siden har hun fundet den natur- lige klang hos norske Aurora.

Teitur regnes også med i den nordiske ligning, og på albummet Flugtdyr finder man sangen Revner, hvor Freja Kristiansen synger om revner i bedste Leonard Cohen stil: - Du siger, at der er revner i alting, og det er der, livet kravler ind igen og igen...

Cohen er kendt for citatet: There is a crack in everything - that's how the light gets in.

Læs mere i WKND/4700, som fra fredag kan findes gratis i avisstandere.