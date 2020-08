Filminstruktør i rebelsk snak med Uffe Elbæk

To af tidens største stjernenavne i filmens verden, Ulrich Thomsen og Mikkel Boe Følsgaard, spiller hovedrollerne i filmen »Vores mand i Amerika«, der har dansk biografpremiere torsdag.

Vild karakter

Filmen handler om Henrik Kaufmann, der var dansk ambassadør i USA ved anden verdenskrigs udbrud. Han handlede mod regeringens ordrer og satte alt på et bræt for at skabe en ny dagsorden i Danmark.