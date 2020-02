Se billedserie Børnene instrueres i, hvordan de skal gribe den næste scene an.

Filmhold indtog Herlufmagle Hallen

Næstved - 03. februar 2020

- Det er noget helt andet end de sædvanlige håndboldstævner og hundeudstillinger.

Ordene kommer fra Benny Petersen, halinspektør i Herlufmagle Hallen, som fra onsdag til søndag åbnede dørene i hallen for et 25 mand stort filmhold, som skød scenerne til en ny kortfilm, der både handler om håndbold og sammenstødet mellem forskellige kulturer.

Hovedpersonen er nemlig en kvindelig, serbisk håndboldtræner, der er kommet til Danmark som barn og nu træner et ungdomshold. Balkantemperamentet er noget helt andet, end hvad de danske forældre er vant til.

- Hun er en intens træner, og det skaber misforståelser. På et tidspunkt giver en af forældrene hende en folder til et mindfulness-kursus. Forældrene prøver at få hende til at slappe af, men børnene accepterer hende, som hun er. Og det er moralen: man skal være den, man er, siger filmens producer, Sidsel Filipsen.

Filmskole

Hun kommer fra den alternative filmskole Super16, der har base i Nordisk Films filmstudier i Valby. Super16 er for folk, som allerede er i branchen - Sidsel Filipsen er instruktørassistent - men har ambitioner om mere og vil lære at lave film på den hårde måde.

- Vi skal selv stå for alting. Samtidig er vi en forening, som hvert andet år optager seks nye instruktører, seks producere og fire manuskriptforfattere - deraf navnet. Det er learning by doing, og det handler om talentudvikling, forklarer hun.

Netop talentudvikling trives i Næstved, og selvfølgelig er vores egen Talentskolen også repræsenteret hos filmholdet i form af Line Vedel Eriksen, som til daglig går på skolens filmlinje.

- Jeg har virkelig lært meget af at komme ud på en større produktion. Måske søger jeg selv ind hos Super16 om nogle år, siger hun.

Lokale medvirker

Også andre lokale medvirker i kortfilmen. Således var 16 børn fra Holmegaard Håndboldklub med som statister i weekenden, og nogle af dem har også enkelte replikker.

- Vi blev kontaktet af instruktøren, som havde fundet vores klub på Facebook. Vi sagde ja, fordi det er vigtigt at få nogle oplevelser sammen, som ikke handler udelukkende om håndbold. Det er vigtigt for at styrke det sociale og fungere sammen som hold. Her er alle på samme niveau, fortæller U11-træner Pia Astrup Uhre.

Fantastisk samarbejde

Hos Super16 skal der laves et projekt i hvert af de tre år, eleverne er med i foreningen. En instruktør, producer og manuskriptforfatter sættes sammen, og der er støtte fra Filmværkstedet i København, som bidrager med alt fra udlån af udstyr til konsulenthjælp fra folk i branchen.

- Da lederen derinde hørte, at vi skulle lave en film om håndboldmiljøet, foreslog han os at tage til Næstved, fordi Mærk Næstved tidligere har støttet lignende projekter. De har også støttet os, og det er vi meget glade for, beretter Sidsel Filipsen og fortsætter:

- Da det var på plads, googlede jeg samtlige håndboldhaller i kommunen. Valget faldt på Herlufmagle, fordi vi gik efter et simpelt look, et neutralt sted, som kunne være hvor som helst i Danmark. Og så er her samtidig super smukt og samarbejdet har været fantastisk, så jeg er rigtig glad for, at vi kom hertil.

Kortfilmen får premiere den 29. april i København, og der arbejdes på at stable et lokalt arrangement på benene i Næstved ligeså.