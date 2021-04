Politiet har sigtet en 25-årig mand fra Næstved for cykeltyveri.

Fik stjålet dyr cykel: Politiet fandt tre andre stjålne cykler i lejlighed

Af Mia Than West

En mand fra Næstved anmeldte lørdag aften, at hans søn havde fået stjålet sin cykel af mærket Canondale til en værdi af 9000 kroner.

Manden fortalte samtidig, at han havde fået at vide, at cyklen var stjålet af en 25-årig mand fra Marskvej i Næstved. Det fremgår af døgnrapporten hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.