Fik knytnæveslag i ansigtet: To mænd sigtet for vold

De to mænd sprang ud fra en bil og slog den 21-årige med knytnæver i ansigtet. Ud fra gode vidneudsagn fik politiet imidlertid et par timer senere fat i to mænd, der er henholdsvis 19 og 20 år og kommer fra hovedstadsområdet. De blev begge anholdt og sigtet for vold.