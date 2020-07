Se billedserie Normalt er der alt udsolgt i højsæsonen. Men i år står halvdelen af burene tomme, konstaterer Jan Sørensen, indehaver af AA Hundecenter i Toksværd. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fido bliver hjemme i år: Hundehotel savner flere bjæf

Næstved - 12. juli 2020 kl. 11:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pepsi, Stump, Hugo, Tyson og Paris bjæffer ivrigt i deres bure, men ellers er der langt mellem den glade gøen hos AA Hundecenter i Toksværd ved Næstved.

De danske hundepensioner lider nemlig under danskernes ændrede rejsevaner og i Toksværd står halvdelen af hundepensionens 40 bure tomme.

- Det siger sig selv. Når danskerne holder ferie i Danmark, har de hunden med, siger indehaver af AA Hundecenter, Jan Sørensen.

780 kr. på en måned I 22 år har Jan Sørensen skaffet luksuslogi til hunden, når familien tager på ferie sydpå. Men alt har ændret sig i år. I marts blev alle reservationer ryddet, da regeringen lukkede Danmark ned. Og genåbningen lader vente på sig.

- Marts var katastrofal og april var ikke meget bedre. Her omsatte vi for 780 kroner mod normalt 70.000 kroner. Men heldigvis er vi omfattet af regeringens hjælpepakker - ellers var vi endt på fattiggården, siger Jan Sørensen.

Jan Sørensen er taknemmelig for, at regeringen holder hånden under de danske hundepensioner, foreløbig frem til 29. august.

- Vi er det sidste led i rejsebranchen og jeg er glad over at bo i et land, hvor regeringen formår at hjælpe os, når tiderne er rigtig svære, siger Jan Sørensen.

Hundeejere hjælper Mange trofaste hundeejere, der plejer at sende deres firbenede familiemedlem på hundepension, har også henvendt sig med hjælp og støtte.

- Der var en mand, der plejer at have hunden i pension tre uger om året. Han skrev til os og fortalte, at han havde besluttet at sende halvdelen af det beløb han normalt plejer at bruge, selvom han ikke gjorde brug af hundepension. Det er rørende, siger Jan Sørensen, der driver hundepensionen i Toksværd sammen med hustruen Lidya.

Mange af de hunde, der bliver afleveret ved porten på Klokkergårdsvej er stamgæster på hundehotellet i Toksværd. Her kan der bestilles individuelle pasnings-pakker med lufteture, legetid og en tur i svømmehallen.

- Vi serverer også menneskemad, der kan tilkøbes. Det er lige fra leverpostej på rugbrødsmadder til kødsovs med kartofler og luksus-menuen: Engelsk bøf med bearnaisesovs pyntet med røde pølser.

Ingen smittede Nu skal coronaen ryddes af vejen og heldigvis for branchen er der ingen hundepensioner - eller hunde - der er blevet ramt af den lumske virus, som det er sket på tre minkfarme i Nordjylland.

- Det ville være katastrofalt, så vi tager alle tænkelige forholdsregler for at sikre os mod smitte, siger Jan Sørensen.

Han håber - ligesom alle os andre - på at verden snart bliver normal igen, og at danskerne vil rejse ud og sende hunden på pension.

- Det er ikke til at sige, hvad der sker. Men vi skal nok klare den, lyder det fra Klokkergårdsvej i Toksværd.