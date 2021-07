Fiberkrig rammer byen: 30.000 adresser skal have nyt fibernet

- I Næstved stod vi overfor en stor udfordring med at opgradere det nuværende kabel tv-net, der forsyner byens tv- og bredbåndskunder. Derfor besluttede vi at opgradere til lynhurtigt fibernet. Der er tale om en langsigtet og fremtidssikret investering og ja, der vil være et betydeligt overlap blandt de husstande, som allerede har fået fiber lagt ind, fortæller Torben Poulsen.

- Norlys' ambitioner har ikke betydning for vores strategi. Vi fastholder, at vi senest i løbet af 2023 har givet et tilbud til alle Andels andelshavere om mulighed for fibernet. I Næstved - vi har allerede rullet rigtig meget fiber ud i og omkring Næstved. Vi tilbyder et konkurrencedygtigt produkt og er samtidig i gang med at åbne vores net for andre operatører så vi hilser konkurrencen velkommen, lyder det altså fra Fibia, der er ejet af Andel, som tidligere hed Seas-NVE.