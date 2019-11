Se billedserie Det kan blive dyrt at melde hus forbi når selskaberne graver fibernet ved hoveddøren, siger eksperter. Foto: TDC

Fiberfesten fortsætter: Dumt at sige nej til gratis tilslutning

Næstved - 29. november 2019 kl. 07:02 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TDC graver løs i den ene ende af Næstved og Fibia fortsætter fiberfesten i den anden ende.

Senest har TDC annonceret udrulning af fibernet til yderligere 1400 husstande i byen.

Og du gør klogt i at takke ja, når selskaberne tilbyder gratis tilslutning til fibernettet. Alt andet er dumt, lyder det fra to eksperter som Sjællandske har talt med.

Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Carsten Salomon, opfordrer husejerne til at sige ja, når der kommer brev om at selskaberne graver fibernettet ned i fortovet.

- Det kan godt være du ikke har behov for hurtigere internet i egen husstand. Men hvis du bliver tilbudt gratis tilslutning ved hoveddøren, er det om at sige ja. For erfaringerne viser, at dit hus bliver lettere at sælge, da adgangen til hurtigt internet er blevet et stadig vigtigere parameter når du handler hus, siger Carsten Salomon.

Han synes at TDC's tilbud er bedre end Fibias, da TDC giver dig mulighed for frit at vælge leverandør, mens Fibia foreløbig binder kunderne til Wauw, og dermed udelukker kunderne fra frit at vælge bredbåndsleverdør.

- Det virker som et levn fra monopolets storhedstid i 1970'erne, siger Carsten Salomon.

Men også Fibia er på vej mod frit valg af leverandør, siger branchechef for telepolitik i Dansk Energi, Thomas Woldiderich.

- Fibia har annonceret, at de i 2020 åbner fibernettet op for andre leverandører, så uanset om du får TDC eller Fibia til hoveddøren, gør du klogt i at sige ja. Det kan nemlig blive rigtig dyrt at melde hus forbi, siger Thomas Woldiderich.

Han påpeger, at en efterfølgende tilslutning kan løbe op i flere tusinde kroner, da selskaberne endnu engang skal sende folk ud for at grave hul i fortovet og få lyslederkablet bragt til bopælen.

Det er ikke kun i Næstved, at forbrugerne klipper kobberkablerne over og erstatter der med lyslederkabler med ubegrænset plads.

Fibernet er i dag kablet ind i hver fjerde danske husstand, og inden året er omme, har det samlede antal forbindelser rundet 700.000, viser tal fra Dansk Energi.

Med det nyeste indtog fra TDC vil selskabet have rullet fibernet ud til 2.800 adresser i Næstved.

- Vi er blevet bekræftet i, at der er stor efterspørgsel efter fiber i Næstved Kommune, og vi fik en rigtig god modtagelse, da vi annoncerede vores første projekt i juni. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan udvide vores udrulning, så flere borgere og virksomheder får adgang til fremtidens bredbånd, siger Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC.

Det nye område, hvor de gule veste fra TDC går i fortovet, omfatter bl.a. Fasanvej, Vagtelvej, Ejlersvej, Fredensvej, Kählersvej og Præstøvej.

