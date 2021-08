Flemming Nielsen er vinchef hos FensWine, og han er glad for at der igen er stor efterspørgsel fra kunderne, når det gælder det rigtige valg af vine til den store fest. Foto: Jan Jensen

Feststemte kunder: Vinflaskerne klirrer igen i SuperBrugsen

Næstved - 07. august 2021 kl. 06:00 Af Jan Jensenjan.jensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Den har sat præg alle steder - coronaen. Heldigvis lysner det, og optimismen spirer og lysten til igen at holde fester mærkes i SuperBrugsens vinafdeling, hvor der er blevet dejligt travlt igen.

Det konstaterer Flemming Nielsen, som er vinchef for FensWine. Det har han været kort efter SuperBrugens etablerede deres egen afdeling for vinimport for godt otte år siden.

Finder vinen til menuen - Vi har jo gjort det hele tiden, men der har været en lang periode, hvor kunderne ikke i samme grad har efterspurgt vores service. Vi tilbyder kunder, der skal holde fest, at de sender menuen til mig, og så finder jeg et bud på, hvad der egner sig bedst. Vi prøver det af sammen ved en smagning, og så tilpasses det kundens ønske og smag. Nogle gange går det meget let, og andre gange en balancegang, men vi får det altid til at lykkes, siger Flemming Nielsen.

Smagspræferencer er afgørende, og Flemming Nielsen bruger sin erfaring for at lande den bedste vinløsning. Det skal være godt, skal passe til maden og give en god oplevelse.

Vineventyret i Fensmark SuperBrugsen i Fensmark er i forvejen kendt som stedet, der kan sætte indkøbsvognens lastevne på en prøve, når der skal handles ind til hverdag og fest.

Det var i slutningen af 2013 vineventyret blev sat på skinner, da brugsforeningen etablerede deres helt eget vinimportfirma, som sørger for at der kommer et bredt udvalg af vine fra Italien, Spanien, Frankrig, Tyskland og New Zealand til Fensmark.

- Vi har gode forbindelser til rigtig mange vinhuse, som vi besøger jævnligt. Vi lærer menneskerne bag godt at kende, og vi har tæt kontakt med dem, siger Flemming Nielsen.

Rauens riesling Samarbejdet med familien Rauen i Tyskland er et godt eksempel på, hvordan den tysk riesling fra er blevet en fast hyldevare.

Rauen havde relationer til Fensmark, og mange af de faste kunder kender historien og ikke mindst kvaliteten fra Weingut Familie Rauen i Tyskland.

- 80 procent af de producenter vi har samarbejde med er nogle, som vi besøger på rejser. De personlige relationer med vingårdene betyder meget, og kunderne vil gerne have en god historie med, siger Flemming Nielsen og tilføjer, at det samtidig er en god måde for FensWine at finde de rigtige vine og importere dem hjem til Fensmark uden fordyrende mellemled.

Til fest og hverdag Personalet i SuperBrugsens vinafdeling sætter en ære i, at møde kunderne med gode råd.

Det er der større behov for igen, og det gør kun arbejdet endnu sjovere - uanset om det handler om at finde den gode vin til den store fest eller en hverdagsflaske, der kan gøre en onsdag aften til noget særligt.