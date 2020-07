Festival fejrer Beethovens fødselsdag for fuld musik

Fans af kammermusik og i særdeleshed Ludwig van Beethoven kan godt begynde at glæde sig. På søndag indledes Herlufsholm International Chamber Musical Festival (HICSUM), og her vil man i år fejre Beethovens 250 års fødselsdag.

- Han er en ung, russisk pianist, som skal spille et af Beethovens mere heftige værker, der varer en times tid. Det er altid spændende, når en ung og lovende pianist giver sig i kast med et så stort værk fra den tid.

- Mandag til onsdag er der solgt omkring 50 styk til hver dag, så der er stadig billetter at få. Det samme er der til eftermiddagene, hvor det er gratis at overvære, men dog kræver tilmelding på forhånd, fortæller Peter Stevnhoved, som kun har mærket ganske få coronaforandringer.

- Det har næsten ikke påvirket os. Vi kunne måske godt have solgt op imod 100 billetter til åbningen, men ellers synes jeg, at 70 er et meget passende antal. Derudover var der sidste år gæster fra både Tyskland, Frankrig og Sverige, og de kommer ikke i år. Til gengæld har vores konkurrenter fra festivalen på Hindsgavl helt aflyst i år, og vi får mange gæster fra Nordsjælland, som ellers ville have taget dertil.