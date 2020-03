Festglad mand anholdt for at spille for højt

Politiet fik klokken 0.40 natten til mandag en anmeldelse om, at der blev spillet umanerlig høj musik fra en adresse på Korsørvej i Fuglebjerg. En politipatrulje rykkede ud til stedet, og det lykkedes at få den 37-årige beboer til at dæmpe sig. Det holdt dog kun kort, og betjentene anholdt derfor manden i nattens mulm og mørke for at sikre roen. Den støjglade 37-årige blev taget med til politistationen i Næstved, og han blev løsladt igen klokken 6.25.