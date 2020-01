Se billedserie Pia Hegner var projektleder for DM i Skills i Næstved. Nu skal hun forberede historiske festivaler. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Festfyrværkeri skal sparke gang i historisk festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festfyrværkeri skal sparke gang i historisk festival

Næstved - 10. januar 2020 kl. 15:23 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pia Hegner er blevet ansat som projektleder for en middelalderfestival, der skal afvikles i Næstved og omegn i august 2021.

Festfyrværkeriet Hegner har tidligere stået i spidsen for afviklingen af DM i Skills i foråret 2019 i Næstved. Det blev så stor en succes, at hun på halv tid er blevet ansat af Næstved Kommune til at organisere festivalen.

Det er byrådsmedlemmerne Klaus E. Jakobsen (R.) og Tina H. Pedersen (S), der er idéfolkene bag festivalen.

Meningen er, at der skal stiftes en forening med navnet »Historiske festivaler i Næstved«. Som navnet antyder, skal festivalen ikke udelukkende fokusere på middelalderen, men brede det historiske vingefang ud.

Horsens har en middelalderfestival. Ringsted har en middelalderfestival. Kalundborg har en middelalderfestival. Men hvorfor en festival med et tema, som findes i alle mulige andre byer?

- Vi vil gå et spadestik dybere. Vi vil gå efter voksne publikum, og tilbyde mere end gøgl med ridderturnering, markedsplads og falkonerer. Vi vil for eksempel tilbyde guidede ture med efterfølgende middag på en herregår eller et gammelt rådhus, sier Pia Hegner.

Og understreger, at aktiviteterne ikke behøver at udfolde sig inden for kommunegrænsen.

Pia Hegners arbejdsdage går med at planlægge dagene, undersøge finansiering, skabe det organisatoriske netværk med foreninger, frivillige og attraktioner både i by og på land.

- Det første år kommer til at gå med at undersøge, om vi kan få luft under vingerne, siger hun.

Projektlederen forestiller sig, at festivalen kommer til at udfolde sig som Copenhagen Jazz Festival. Foreningen står for nogle få store jazzkoncerter med entré, og så er det restaurationer og private, der disker op med mindre koncerter på blokvogne spredt ud over byen. Alt sammen markedsført under Copenhagen Jazz Festivals paraply.

Hun og foreningen »Historiske festivaler i Næstved« kommer til at arbejde tæt sammen med turistorganisationen Visit Sydsjælland-Møn i Vordingborg.

- Målet er at få etableret en begivenhed så stor, at den i løbet af nogle år får genlyd ikke blot i vores kommune, men også uden for bygrænsen - ja gerne i hele landet - så den kan blive et fyrtårn for Næstved og en tilbagevendende årlig begivenhed. Det hele bygger på det faktum, at Næstved faktisk er en af Danmarks største og mest betydningsfulde middelalderbyer, siger Klaus E. Jakobsen.

Ved udgangen af 2020 skal der ligge en plan for, om projekt kan lade sig gøre.