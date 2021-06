Fest ved søen

Under løjerne havde tryghedsambassadør og fotograf Kim Larsen en god og sjov dialog med de cirka 50 unge mennesker. Da festen sluttede ryddede de op efter sig. Måske havde ambassadørens indflydelse båret frugt med ikke at efterlade deres affald i naturen. De unge i Glumsø by har nemlig ofte fået skyld for, at de ikke rydder op efter deres fester. Så det blev alt i alt en glædens dag. Muligvis for nogle med lidt tømmermænd dagen derpå.