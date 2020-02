Fest på Susaadalen med Tulipan-rock

Skelby Forsamlingshus og Susaadalen står bag en festlig aften fredag den 28. februar med musik og mad. Det foregår i Susaadalen, Alleen 14 i Skelby. Det er det lokale band Tulipan, der underholder gæsterne. Bandet består af meget garvede musikere, der på repertoiret har et række verdenshits fra især 1960´erne.

Den iørefaldende beatmusik er oprindelig lavet af bands som The Searchers, Cliff & The Shadows, Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, The Beatles, Chuck Berry og mange flere.