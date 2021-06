Se billedserie Jens-Peter Rasmussen har plantet 10.450 træer og planter for at etablere en ny skov på 3,13 hektar. Fotos: Martin Rye

Fem nye skove på vej: Jens-Peter har plantet over 10.000 træer og planter

Næstved - 15. juni 2021 kl. 06:28 Af Martin Rye Kontakt redaktionen

Det ser ikke ud af meget.

Små grene stikker op af den tørre markjord. Men om nogle år er Jens-Peter Rasmussens mark forvandlet til en skov.

Landmanden fra Karrebæktorp har nemlig fået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til at plante 3,13 hektar ny skov. Han er en af fem landmænd, der har fået støtte fra styrelsen til at plante i alt 16,38 hektar skov i Næstved Kommune.

- Jeg gør det for naturens skyld, siger Jens-Peter Rasmussen, der ejer en gård og et landområde på lidt over syv hektar.

Han har plantet over 10.000 træer og planter for at få det store område fyldt ud. Det er alt fra egetræer til fuglekirsebær til dunet gedeblad.

- Det er rart at se noget forskellighed i naturen og tiltrække en masse dyreliv, siger Jens-Peter Rasmussen, der selv bruger sine hektarer til at jage efter råvildt, fasaner og skovduer.

Spiser pengene Marken blev sået lige inden påske, og træerne er groet op i knæhøjde. Hele området er hegnet ind for at undgå at råvildt, og især harer, ikke spiser de nyplantede træer. De tager nemlig fat helt nede ved roden og tager hele træet med sig i en mundfuld.

- Jeg bliver nødt til at sætte hegn op. Ellers spiser de jo alle pengene, siger Jens-Peter Rasmussen og sparker en tidsel væk med sine sorte træsko.

For ikke nok med at dyrene tager livet af planterne, så pibler ukrudtet op på den nyplantede mark. Hvis træerne og planterne står i skygge fra blandt andet tidsler, kan de ikke vokse optimalt. 3-4 gange om året må landmanden ud at luge ud, så han kan få gjort kål på ukrudtet.

Skov om fem år Jens-Peter Rasmussen forventer, at der går fem år, før at marken så småt kan begynde at ligne en skov. Men allerede til næste sommer begynder træerne og planterne virkelig at tage fat, fortæller han.

- Der har rødderne fået ordentlig fat, så de virkelig kan gro, siger Jens-Peter Rasmussen og kigger over mod et par færdigroede egetræer, der kaster sine store skygger på lilleput-træerne.

420 nye danske skove Landbrugsstyrelsen har i alt givet 420 lodsejere tilskud til at plante nye skove rundt i Danmark.



Det kommer til at dække 1.914 hektar eller det, der svarer til 2.274 fodboldbaner.



De nye skove er blandt andet med til at forbedre vandmiljøet, fordi de reducerer udledningen af kvælstof til søer og fjorde.



Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Tilskuddet finansieres udelukkende af EU.



Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning igen den 1. juli 2021, hvor ansøgningsrunden åbner.