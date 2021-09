Se billedserie Hammer Frie Privatskole er alvorligt udfordret af manglende busbetjening. Foto: Næstved Kommune

Fem kilometer til skole: Elever må køre halvanden time i bus

Næstved - 28. september 2021 kl. 19:34 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Når eleverne fra Hammer Frie Privatskole skal med bussen til nabobyen Mogenstrup, så må de begive sig ud på en sælsom rejse, hvor det tager 90 minutter at tilbagelægge de fem kilometer mellem de to byer.

- Turen tager kun fem-seks minutter i bil, men for skolebørnene tager den halvanden time fordi bussen starter med at køre sydover før den kører mod nord. Det er helt tosset, fortæller skoleleder på Hammer Frie Privatskole, Line Illum Mundus.

Hammer Frie Privatskole har derfor kontaktet kommunen i håb om bedre busforbindelser til Hammer.

- Vi har ingen cykelstier, vi har ringe busdækning, vi har end ikke fortove til vores skolebørn, og det gør det altså rigtigt usikkert og besværligt, siger Line Illum Mundus.

Forældre må køre eleverne i skole Resultatet af den manglende busbetjening af skolen, der tæller 130 elever, er at forældrene kører deres børn til skole i bil. Det er et vilkår, ellers kan eleverne ikke komme i skole.

- Jeg ved godt, at kommunen ifølge Folkeskoleloven ikke har forpligtelse til at transportere privatskolebørn. Men det må være et politisk valg og personligt forstår jeg det ikke, da vi betaler ligeså meget i skat som forældre med børn i folkeskolen, argumenterer Line Illum Mundus.

Men umiddelbart er der ingen hjælp at hente hos kommunen. Sagsbehandler Michael Stonor Nielsen bekræfter, at der er udfordringer med busdækningen fra Mogenstrup til Hammer. Men også at kommunen ikke har nogen form for forpligtigelse når det gælder transport til privatskoler.

- Det er det muliges kunst vi er ude i her, så desværre oplever eleverne lang transporttid til Mogenstrup, når de skal hjem fra skole, da bussen kører i ring og starter med at køre sydover, fortæller Michael Stonor Nielsen.

Skolen forbliver i Hammer Af samme grund overvejede Hammer Frie Privatskole at flytte adresse til Blangslev. Men de planer er opgivet igen, da forældrene holder ved, trods udfordringer med manglende busbetjening af Hammer.

- Vi har underskrevet papirerne og købt skolen og det fejrer vi tirsdag 5. oktober her i Hammer. Men jeg synes at busbetjeningen til privatskoler bør være et tema i den kommende valgkamp. Det er jo et politisk valg, om man vil privatskolerne, siger skolelederen.

Også Hårslev Efterskole nær Sandved bliver udfordret af bussernes køreplan. Slagelse Kommune har nemlig valgt at ændre køreplanen for linje 431. Det betyder, at Hårslev Efterskole ikke længere har nogen busbetjening søndag aften til skolen. Skolen har derfor anmodet Næstved Kommune om oprettelse af en busafgang søndag aften kl. ca. 20.35 fra Fuglebjerg til Hårslev Efterskole. Men det bliver ikke imødekommet og eleverne opfordres i stedet til at benytte Flextur, når de møder ind efter en friweekend.

Her opgraderes busserne Mens privat- og efterskolerne er udfordret af manglende busbetjening, så er der til gengæld gode nyheder til de passagerer der benytter sig af kommunens bedst benyttede busstrækninger. I den kommende køreplan, der træder i kraft i juli næste år, opgraderes Linje 601 fra Dyssegårdsparken til Næstved Storcenter til A-Bus med fire afgange i timen på hverdage og to afgange i timen aften- og weekend.

Linje 603 fra Kasernen til Karrebæksminde får også flere afgange. I den nye køreplan er der lagt op til to afgange i timen på hverdagsaftener efter klokken 19 samt to afgange på lørdage, søndage og helligdage.

Godt, men ikke godt nok, lyder det i et høringssvar fra tidligere chefredaktør Søren Baumann.

Godt men ikke godt nok - Jeg vil gerne opfordre til, at man tillige udvider antallet af aftenafgange. I øjeblikket er seneste afgang fra Næstved til Karrebæksminde kl. 23.15, og det er under normale omstændigheder for tidligt, hvis man er til koncert eller fest. Helt galt er det, hvis man er til et aftenarrangement i København. For at kunne nå sidste bus skal man med toget fra Københavns Hovedbanegård kl. 21.57, hvilket i praksis vil sige, at man skal afbryde sin aktivitet klokken 21.30 for at nå toget. Det er stærkt utilfredsstillende og skadeligt for Næstveds tiltrækningskraft, skriver Søren Baumann bl.a.

Byrådet behandler busbetjening på næste møde tirsdag den 12. oktober.