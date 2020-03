Fem indbrud i weekenden

Fra et hus på Morelvej blev der fredag aften kl. 21 stjålet smykker, og da der lørdag aften mellem klokken 17.30 og 19.55 var indbrud i et hus på Figenvej, blev der stjålet smykker, tasker og en figur af Kay Bojesen.

Ved to indbrud er det endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet. Det gælder et hus på H. C. Andersens Vej, hvor der har været indbrud mellem torsdag klokken 11 og fredag klokken 21.30, samt et hus på Lindeparken, hvor indbruddet er sket fredag i tidsrummet klokken 18.00-23.30.