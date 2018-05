Hjemmerøveriet på Tommerupvej koster Peter Harald Berger Brokholt fem års fængsel. Anklager Anne Marie Fink havde procederet for op imod seks års fængsel, men erklærer sig alligevel godt tilfreds med dommen. Foto: Jan Jensen

Fem års fængsel for hjemmerøveri

Næstved - 29. maj 2018 kl. 17:12 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre dommere og et nævningeting fandt tirsdag ved Retten i Næstved 43-årige Peter Harald Berger Brokholt skyldig i samtlige af de forhold, han var tiltalt for - herunder mest alvorligt et hjemmerøveri begået 7. september sidste år.

Her blev døren brudt op til et ældre ægtepars hjem på Tommerupvej. Den 82-årige kvinde fortalte i retten, hvordan hun lå og sov ved siden af sin fem år ældre mand, da en maskeret mand pludselig stod ved siden af hende med en kniv i hånden og råbte »det er et røveri, det er et røveri«.

- Han sagde, at jeg skulle gøre, som han sagde, så ville der ikke ske mig noget. Aldrig har jeg været så bange i hele mit liv, sagde hun.

Det lykkedes ved den lejlighed Peter Harald Berger Brokholt at slippe afsted med godt 5000 kroner i kontanter samt den 87-åriges dankort. Dette blev kort efter forsøgt benyttet til handel på nettet, køb i forretninger og hævninger i automater til et samlet beløb på over 85.000 kroner.

Peter Harald Berger Brokholt handlede sammen med en anden gerningsmand, som efter politiets opfattelse var en 32-årig, som også var tiltalt. Der var dog ikke beviser nok til at få ham dømt for hjemmerøveriet.

Den 32-årige blev alene dømt for et indbrud hjemme hos hans morfar på Thit Jensens Vej, som han begik sammen med Peter Harald Berger Brokholt. Her blev der stjålet effekter for over 100.000 kroner samt nøglerne til en Peugeot 407.

Straffen for den yngste tyvs vedkommende lød på 60 dages betinget fængsel, hvilket han modtog med det samme.

For Peter Harald Berger Brokholt, en lav, tyndhåret mand med briller, faldt hammeren langt hårdere. Han blev idømt fem års ubetinget fængsel, hvilket han på stedet ankede til landsretten.

Den 43-årige har hele tiden nægtet sig skyldig i hjemmerøveriet. Han har hævdet, at han fik den 87-åriges dankort af nogle kammerater. Det var efter samme fremgangsmåde, som han havde benyttet en måned inden hjemmerøveriet. Da havde han haft adgang til selvsamme 87-åriges tidligere dankort, der var blevet stjålet ved et såkaldt listetyveri.

I begge tilfælde havde han fået kortet udleveret af kammeraterne, som han ikke ville fortælle navnet på i retten. Og han havde i øvrigt slet ikke forsøgt at bruge så høje beløb. Det måtte være nogle andre, efter han havde smidt kortene fra sig.

Den forklaring fandt retten alt for utroværdig, og vidneudsagnet endte med at tælle som et bevis mod Peter Harald Berger Brokholt.

Af andre beviser blev der lagt særlig vægt på teleoplysninger, som viste, at den dømte havde været i nærheden af samtlige gerningssteder på de givne tidspunkter.

