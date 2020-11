Jette Leth Buhl havde allerede undret sig over reglerne i sin tid som leder af Frivilligcenter Næstved. Da hun også stødte på problemer som politiker, undersøgte hun sagen til bunds og opdagede, at kommunen i fem år ikke har været opmærksomme på lovændringerne. Foto: Anders Petri

Fem år efter lovændring: Nu må partier låne kommunens lokaler

Politiske partier eller andre holdningsprægede foreninger må nu låne Næstved Kommunes lokaler på lige fod med folkeoplysende foreninger. Det har Kultur- og Demokratiudvalget netop besluttet, men først fem år efter at det egentlig blev muligt.

At partierne og foreningerne nu får muligheden skyldes byrådsmedlem Jette Leth Buhl (SF). Hun undrede sig, da partiets sekretær for et par måneder siden forsøgte at booke et lokale til et møde men fik afslag.