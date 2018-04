Artiklen: Fed fest på Kongebryg for at hjælpe syge børn

Mayday, Kongebryg og Rynkeby. Et trekløver, der med Rynkeby-deltageren Susanne Rehn bliver til et firkløver. Og sammen scorede de lørdag aften kanon-succes med en støttekoncert. Den tidligere militære værksteds-garage er Kongebrygs suveræne ramme for godt humør og fed stemning. Og det allerbedste er, at støttekoncerten holdes til fordel for Børnecancerfonden.