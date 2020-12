Februar 2020: Virus sendte minkavlere i krise

Verdens største og vigtigste handelsplads for mink - Kopenhagen Fur i Glostrup - valgte at aflyse årets første pelsauktion. Den drastiske beslutning skyldes, at frygten for den potentielt dødelige coronavirus har fået de kinesiske myndigheder til at skærpe den officielle rejsevejledning.