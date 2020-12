Februar 2020: Syg lærer tvunget i skole

Kristian er den sejeste Idrætslærer. Han havde 39 i feber, men Lille Næstved Skoles seje idrætslærer var glad for, han lod sig overtale til at komme på arbejde.

Det var som en nyudgivelse af Chris og Chokoladefabrikken. Elever, kolleger og den lokale presse var kørt i stilling til torsdagens store overraskelse. Derfor måtte Lille Næstveds Skoles skoleleder Thomas Kruse indskærpe, at det altså var nødvendigt at Kristian Larsen kom på job - hvis han bare lige kunne tage de første idrætstimer.

Kristian Larsen havde taget sin temperatur. Det passede på, hvor dårligt han følte kroppen reagerede, og selvom han undrede sig lidt over, at 39 grader ikke var overbevisende nok til en sygemelding, kørte han på job for at hjælpe kollegerne ud af "en akut presset situation".