Faster Cool fortsætter sin ballonrejse

Oprindeligt skulle Dansk Rakkerpak og Faster Cools børneforestilling Ballonrejsen have haft premiere i marts, men så kom coronanedlukningen og udskød alt. Det betød et halvt års tid væk fra scenen for Faster Cool alias Camille í Dali, som derfor har været glad for, at ballonen endelig kunne stige til vejrs her i september.