Faster Cool er klar med underholdning på Facebook

I denne og næste uge skulle Dansk Rakkerpak & Faster Cool have optrådt med "Ballonrejsen" for Næstveds børnehavebørn, men de er sendt hjem, og forestillingerne er aflyst.

Men derfor skal de mindste ikke snydes, fortæller Katrine Gjessing, børnekulturkonsulent i Næstved Kommune. Børnekulturhuset har nemlig indledt et samarbejde med egnsteatret, hvilket har resulteret i, at Faster Cool TV lanceres på mandag.

- Vi ringede til hinanden og tænkte højt sammen: »Når nu børnene ikke kan komme til Faster Cool, så må Faster Cool komme til børnene!« Vi kom på den idé at lave nogle små film kaldet Faster Cool TV i håb om, at børnene kan samles i et virtuelt fællesskab med det kreative, finurlige og glædesfyldte som omdrejningspunkt. Det er jo en mærkelig tid for os alle sammen og ikke mindst for de børn, der får vendt deres hverdag på hovedet, siger Katrine Gjessing.