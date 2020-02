Fastelavnsfesten på Axeltorv er altid et tilløbsstykke. Billedet her er fra sidste år. Foto: Næstved Cityforening

Fastelavn på Axeltorv for store og små

Cityforeningen slår katten af tønden for både børn og voksne lørdag den 22. februar. Alle børn i alderen 0 til 12 år kan være med i kampen om at blive kattekonge, kattedronning eller blive præmieret for bedste udklædning.