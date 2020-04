Fast læser spreder smil med smiley

Coronatiderne kalder på godt humør. Noget, som fast læser af Sjællandske, Georg Eidnes Andersen, med glæde deler ud af. Hans bidrag er en aktuel figur i form af en smiley fremstillet af et stykke aluminium og et stykke galvaniseret stål.

Det betyder, at smileyen formentlig kan holde i al den tid, samfundet har brug for et ekstra smil. Udover at smitte med sit smil, så er smileyen også udstyret med en opfodring til at bringe smilet videre til andre. På hatten står der nemlig »Smil igen«.