Se billedserie Jens Finne og familien besøger hans fødeø Bornholm en gang om året - som regel, når der er folkemøde. I år bliver besøget dog rykket til efteråret. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fast inventar i Fuglebjerg fylder 80

Næstved - 21. april 2020 kl. 14:34 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Man gror fast, når man har et godt netværk.

Ordene kommer fra en mand, der ved, hvad han snakker om. Jens Finne kom til Fuglebjerg fra Bornholm tilbage i 1965, og han har ikke forladt byen siden - sådan for alvor i hvert fald.

I dag runder han et skarpt hjørne i form af sin 80 års fødselsdag.

Indvandret fra Bornholm Hans dage startede som den mindste ud af en søskendeflok på syv. I opvæksten på klippeøen fyldte fodbold en stor del af tiden.

- Jeg var helt op og spille på det udvalgte divisionshold på Bornholm, før skaden skete, fortæller han.

Skaden, som på flere måder har været medvirkende til, at han endte på Sjælland, var en brækket lårbensknogle.

En hård tackling blev sat forkert i en topkamp i Bornholmsserien den 16. april 1956, og tiden som fodboldspiller på relativt højt niveau var forbi.

Udover et års sygemelding betød skaden også, at han måtte lægge drengedrømmen om en tid som soldat på hylden.

- Heldigvis fandt jeg noget andet, som jeg blev rigtig glad for, siger han og smiler.

Alternativet til et liv i uniform blev revisionsmedarbejder. Først som elev på det lokale kommunekontor i den tidligere Aaker Kommune på Bornholm, så som medarbejder i Kommunernes Revisionsafdeling i København og senere som økonomichef i den tidligere Fuglebjerg Kommune.

- Det var jobbet, der fik mig til Fuglebjerg, og det er jeg kun glad for, siger han.

Da tiden var til det, valgte Jens Finne at gå på pension i år 2000. På det tidspunkt havde han arbejdet med tal og revision i over 42 år.

- Der følte jeg ligesom, at min værnepligt på en eller anden måde var udtjent, siger han.

Blå bog 1940 : Født på Bornholm den 21. april

: Født på Bornholm den 21. april 1958 : Elev på kommunekontoret i Aaker Kommune

: Elev på kommunekontoret i Aaker Kommune 1960 : Blev ansat i Kommunernes Revisionsafdeling i København

: Blev ansat i Kommunernes Revisionsafdeling i København 1965 : Blev ansat i daværende Fuglebjerg Kommune som kommunebogholder/økonomichef

: Blev ansat i daværende Fuglebjerg Kommune som kommunebogholder/økonomichef 1965 : Blev gift med Johnna

: Blev gift med Johnna 1970 : Byggede eget hus i Fuglebjerg

: Byggede eget hus i Fuglebjerg 1972 - 1994: Var formand for Fuglebjerg Fjernvarmeforening

Var formand for Fuglebjerg Fjernvarmeforening 1997 : Blev formand for Fuglebjerg Net

: Blev formand for Fuglebjerg Net 2000 : Gik på pension som 60-årig

: Gik på pension som 60-årig 2003: Blev formand for KulturLaden

Familiemand Udover mange gode minder, så førte tiden på arbejdsmarkedet også kærlighed med sig.

- Jeg mødte min kone Johnna (Finne, red.) under et revisionsbesøg i Slagelse-området, så jeg fik meget med mig fra tiden som arbejdende, siger han og smiler.

Sammen har de samlet en stor familie, som de begge nyder at bruge tid med.

I alt er det blevet til to børn, som stadig bor i Fuglebjerg, fire børnebørn og to oldebørn.

- Vi er så heldige at have vores familie tæt på, så vi får tilbragt rigtig meget tid med dem, forklarer Jens Finne.

To af børnebørnene har sågar deres ugentlige gang hos Jens og Johnna Finne.

- Hver onsdag kommer to af mine børnebørn herhjem efter skole. Så laver vi mad og spiser sammen, inden de tager hjem. Den tid, og alle andre gode stunder med familien, sætter jeg stor pris på, siger han.

Aktiv - også i lokalområdet Udover at være familiemand med stor F, så er Jens Finne også frivillig ildsjæl med stort F.

Som tidligere formand for Fuglebjerg Fjernvarmeforening, tidligere fodbolddommer, nuværende formand for Fuglebjerg Net og for KulturLaden kan han ikke løbe fra, at interesserne stadig er mange.

- Jeg har altid syntes, at det er spændende at være med til at påvirke tingene i den retning, som man selv mener, er den rigtige og bedste, siger han.

Som tidligere sportsmand og frontløber for utallige lokale projekter og initiativer ved han, at det er vigtigt at være i træning, så man kan klare de opgaver, der venter - både fysisk og mentalt. Derfor tilbringer han to formiddage om ugen i et motionscenter i Næstved, når coronaen altså ikke holder det lukket.

- Jeg føler, at træningen er med til at holde mig og min krop up to date, så jeg uden problemer kan trykke på selvstarteren hver morgen og stå ud af sengen, siger han.

Aflyser fejring Jens Finne har valgt at følge de kongeliges fodspor. Han har nemlig aflyst fejringen af sin 80 års fødselsdag - eller i hvert fald rykket den.

- Der er ingen grund til at haste en fejring igennem, når tiderne er, som de er, siger han.

Derudover finder ham og konen det også praktisk at vente til senere på året.

Der har de nemlig begge rundet det kongelige hjørne, så de kan holde et brag af en fest sammen.

