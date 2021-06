Se billedserie Malene Lütken ser på nært hold glasmager Per Sonne genskabe faren Per Lütkens Provenceskål. Tirsdag blev skålen lanceret som først værk i en ny serie Holmegaard Archives, som blev præsenteret for journalister, bloggere og influencere. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Farverig person bag ikonisk skål

Næstved - 15. juni 2021 kl. 17:35 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

En god vin skal have lange lår.

Citatet står på den notesblok, som Malene Lütken har medbragt til Holmegaard Værk denne tirsdag, hvor hendes fars Provenceskål atter ser dagens lys.

Han havde stort set altid en blok på sig og tegnede idéer til nye glasting, mennesker eller situationer.

- Jeg fortrød altid, når jeg sagde ja til at hjælpe med opvasken, mindes Malene Lütken, for en opvask kunne godt tage halvanden time, hvis Per Lütken lige fik en god idé, som skulle skitseres, midt i det hele.

Læbevenligt glas Per Lütken var den blot anden kunstneriske leder på Holmegaard Glasværk, en stilling han bestred med stor passion fra 1942 til han døde i 1998.

Efter han i 1961 var kurator på en udstilling på Louisiana om drikkeglas gennem 300 år, blev han meget optaget af at skabe det perfekte læbevenlige mundblæste glas. Perle blev det første.

- Når han var i byen og høre jazz sammen med min mor, så havde han altid sine egne glas med. Han hadede at drikke af plastikglas, fortæller datteren. Han havde sågar altid et par ekstra glas med, til folk som de blev gode venner med i løbet af aftenen.

- En gang han skulle til Norge, tog han en hel sækfuld Perleglas over skulderen for at vise, at de ikke var skrøbelige, mindes hun, der er opvokset i Hammer, i den tidligere fattiggård og alderdomshjem, som hendes mor Charlotte Anne Bovin og far omdannede til et sprudlende kunstnerhjem.

Inden hun blev født, boede faderen på Chr. Winthers Vej i Fensmark sammen med sin første hustru.

Gode minder Det er første gang i næsten 20 år, at Malene Lütken er tilbage på glasværket, som hun har mange gode minder fra.

- Det er fantastisk at se stedet igen og se, hvor flot det er blevet, at se her igen er liv, siger hun, der i barndommen havde en fridag en gang hver eller hver anden uge, hvor hun var med sin far på arbejde.

- Jeg har altid elsket at komme her, og det allersjoveste var at være med på udviklingsværkstedet, hvor han hele tiden prøvede at skubbe lidt til, hvad glaspusterne mente var muligt, siger hun, da hun fortæller om, hvordan det var at være den kendte designers datter.

Hun nåede også at være sin fars personlige assistent i en kortere periode, hvor hun rentegnede for ham. Hans værksted står stadig på området.

I fars fodspor I rummet ved Prøvesamlingen støder hun på Kurt Larsen, som i mange år var sliber på Holmegaard Glasværk og i dag er guide på Holmegaard Værk.

Per Sonne husker hun også fra tidligere.

- Lydene, varmen og fornemmelsen er den samme som dengang, siger hun begejstret, da hun sammen med de inviterede journalister, bloggere og influencere ser en af de nye Provenceskåle blive skabt.

Efter at have lavet andre ting i mange år er hun nu også selv klar til at gå den kunstneriske vej. I dag bor hun forholdsvis billigt i Nordjylland sammen med sin mand, så det er økonomisk muligt at kaste sig ud i det kreative.

- Nu vil jeg gerne gå i min fars fodspor, siger hun.

I alt nåede Per Lütken at designe over 80 glasserier, og ud over Provenceskålen er Næbvasen, Skibsglasset og Charlotte Amalie blandt de mest kendte.