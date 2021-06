Se billedserie Nu skilles deres veje i byrådet, men Sebastian Myhlsted-Schenstrøm (t.v.) er sikker på, at de nok skal finde ud af at mødes andre steder, når Søren Revsbæk (t.h.) helliger sig andet end byrådsarbejdet. Privatfoto

Farvel til politik med ros og retoriske roser

Næstved - 15. juni 2021 kl. 16:32 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Trist. Underligt. Dybt beklageligt.

Det er nogle af de ord, der bliver brugt af Venstremanden Søren Revsbæks byrådskolleger, efter det kom frem, at han ikke genopstiller ved det kommende kommunalvalg. Sjællandske kunne lørdag fortælle, at det er slut efter 32 år som sikker mand i byrådssalen.

Nogle er overrasket, mens andre havde set skriften på væggen.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) er fuld af ros til sin politiske modstander, som han har siddet sammen med i knap 20 år.

- Han er godt inde i sagerne. Det er tit ham, der opdager når noget ikke passer. Så sidder man og tænker: Hvorfor opdagede jeg ikke det, siger han.

Carsten Rasmussen er også glad for, at Søren Revsbæk ikke er karrig med rosen, når nogen har præsteret, selv om det er en fra den anden blok - som da han selv fik ros for at indgå et toårigt budgetforlig.

SF ros Også SF's Jette Leth Buhl sender Søren Revsbæk på politisk pension med en buket roser.

- Selv om han er en politisk modstander, har jeg stor respekt for hans arbejde. Det er trist, at der ikke er plads til sådan en som Søren Revsbæk, siger hun.

Hun mener, at han har et højt niveau og er en god debattør. Søren Revsbæks retorik er altid sober, og han argumenterer altid politisk ikke personligt.

- Han er aldrig usaglig, vurderer hun, og fortæller, at hun vil savne hans evne til at gennemskue talmængder.

Han har skabt uro i Venstre, men Jette Leth Buhl mener ikke, at det er hans skyld alene.

Sebastian Myhlsted-Schenstrøm har siddet i byrådet siden 2018. Han har blandt andet siddet sammen med Søren Revsbæk i Børne- og Skoleudvalget.

Her har de samarbejdet forbilledligt, mener den unge politiker.

- Det er gået godt, og jeg tror, vi har opnået langt mere, end hvad vores to mandater i det udvalg egentlig berettiger til, siger han.

20 år Carsten Rasmussen sætter stor pris på Søren Revsbæks store historiske viden om Næstved. Her tænker han især på hans viden om bygninger og arkitektur fra tiden som formand for det daværende Ejendomsudvalg.

- Det kommer jeg til at savne, siger borgmesteren.

Han er overrasket over, at Søren Revsbæk stopper. Han er klar over, at det ikke altid er nemt i Venstre, men som den tidligere Venstreleder Karsten Nonbo altid sagde:

Man skal true med at blive ikke med at gå - Carsten Rasmussen griner og tilføjer: Artiklen fortsætter under billedet.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) har stor respekt for Søren Revsbæks store indsigt. Foto: Thomas Olsen

- Søren er jo en høflig mand, og jeg troede, at han blev.

Carsten Rasmussen tænker tilbage på de 20 år, som de når at sidde sammen. Nu kommer der nye folk ind, so skaber deres egen stil. Og måske lidt mere kant.

Selv foretrækker han at være rundt od indgå de brede forlig.

- Måske bliver de præget af landspolitikken, men det holder ikke i længden, hvis alt bliver vedtager med 16-15, siger han og peger på situationen i Slagelse.

- Jeg tror det er lidt hyggelige her, hvor der ikke er så meget kant og så mange konfrontationer, siger han.

Sammen med enegænger Sebastian Myhlsted-Schenstrøm kommer til at savne sin tro kammerat, som han så ofte er enig med.

- Søren Revsbæk er en kapacitet, som bidrager til folkestyret. Jeg så gerne, at han blev, siger han.

Han forstår dog godt beslutningen om at bruge mere tid på familien og sit arbejde, når han ikke får lov til at udnytte sit potentiale.

Sebastian Myhlsted-Schenstrøm vil ikke fortælle, om de to har drøftet beslutningen, inden den blev meldt ud. Han vil ikke referere fra private samtaler, men han erkender, at han ikke er overrasket.

Han har oplevet det som et problem, at Søren Revsbæk nogle gange var uenig med gruppen - det sker også i Socialdemokratiet, mener han - men måske har det skadet ham at få et ry som enegænger.

- Så måske er det godt med en pause. Selv om jeg ikke synes, han er udbrændt, siger han.

Lidt firkantet Sebastian Myhlsted-Schenstrøm er enig med SFs Jette Leth Buhl i, at Søren Revsbæk er en retorisk begavelse. Han mener sågar, at han overgår alle andre i byrådet, og at det er en fornøjelse at følge ham, når han ruller sig ud.

- Søren er måske lidt firkantet, men det synes jeg også kan være en kvalitet. Samarbejdet har været velfungerende og en fornøjelse. Jeg kommer til at savne det hele. Hans indsigt, viden og hans måde ikke at blive personlig i politik, siger han.

Søren Revsbæk har meddelt, at han stopper med udgangen af denne byrådsperiode 31. december, men at han forbliver som medlem af Venstre.

SFs Jette Leth Buhl sætter bestemt ikke pris på på Venstres politik, men hun sætter en del pris på Søren Revsbæk. Privatfoto

