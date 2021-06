Se billedserie Venstres Kirsten Devantier har været med i politik i henved 50 år. Nu trapper hun ned og forlader Næstved Byråd. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til kommunalpolitik: Kirsten er Venstreorienteret på sin helt egen måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Farvel til kommunalpolitik: Kirsten er Venstreorienteret på sin helt egen måde

Næstved - 29. juni 2021 kl. 15:07 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Der er måske nogen, der vil mene, at 74-årige Kirsten Devantier altid har været der, og det kan der nok være noget om. Lokalpolitik har altid ligget hende på sinde, og helt tilbage til 1970'erne var hun involveret i en borgerliste i Humlebæk, og da hun i 1974 flyttede til Holmegard Kommune, var der nogle af de lokale Venstrefolk, som så en mulighed for at lokke nytilflytteren ind partiet.

Læs også: Konservative fordobler sine taburetter i byrådet

Læreren Nu står hun i døråbningen efter at have meldt sin afgang fra kommunalpolitik.

Ulasteligt klædt. Med formfuldendt formskåret Kleopatrahår, et sølvglimt i øjet og et hjerte af guld - sådan er der mange, der kender Kirsten Devantier. Men hun har stadig lærerudtrykket.

Når glimtet forsvinder, og øjnene bliver mindre, får man dårlig samvittighed over selv de narrestreger, man kun overvejede at lave og bliver en smule flov, over de lektier man kun fik afleveret i tanken.

Amtsrådets farvel Kirsten Devantiers nye kommune Holmegaard var en såkaldt rød kommune med en socialdemokratisk borgmester, så langt tilbage som hukommelsen rækker.

- Jeg blev spurgt, og jeg synes, jeg kunne gøre en forskel. Der var jo rødt flertal, men jeg synes, vi gjorde det godt, siger hun.

I 1995 flyttede Kirsten Devantier til Næstved, opgav sædet i byrådet og gik ombord i amtsrådet. Storstrømsamt, som det hed dengang.

Her fik hun virkelig lov at arbejde med de områder, der ligger hendes hjerte nærmest - psykiatri, handicap og socialt udsatte. Kerneområder i amtsrådsregi.

:Nu bliver der forhåbentlig mere tid til familien, som nok har været lidt forsømt på grund af det store arbejdspres. Kisten Devantier er gået på pension fra sin lærergerning, men hun har knoklet løs med det politiske arbejde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

I den periode hun var med, blev der åbnet på mange af områderne. Det skulle ikke være tabu, men ud i virkeligheden. Der blev bygget og skabt nyt.

- Vi åbnede området ved Oringe. Der var lukket - nu er der skabt liv. Der er sket meget, og det er jeg stolt af. Jeg var meget glad for det arbejde. Dér blev de områder virkelig prioriteret, siger hun med et svirp.

Det var nemlig ikke med Kirsten Devantiers gode vilje, at man oprettede regionerne, nedlagde amterne i 2007 og lagde de tre kerneområder ud til kommunerne. Det var i forbindelse med den store Strukturreform - i øvrigt gennemført af en Venstreledet regering.

Sygehuset Det skabte store problemer i mange kommuner, at de nu skulle håndtere komplicerede og svære sociale områder - og samtidig forsvandt der megen ekspertise, da man splittede institutionerne i amterne og flyttede medarbejdere på kryds og tværs af kommunerne.

Kirsten Devantier valgte at stille op til både regions- og kommunalvalg efterfølgende, da hun gerne ville føre stafetten videre.

Hun synes, at de er sluppet hæderligt fra det i Næstved, og hun ser tilbage på mange ting som lykkedes.

Her tænker hun på for eksempel den integrerede psykiatri og bofællesskaber.

Det er det ældste billede avisen kunne finde i arkivet. Det er fra 1998 og i sort/hvid... selv om de færreste nok vil mene, at den skala er den rette karakteristik af Kirsten Devantier. Privatfoto

Det var dog ikke alt, der lykkedes. Sygehuset.... sygehuset.

- Sygehuset var mit store nederlag, siger hun.

At det store sygehus ikke endte i Næstved, er for mange stadig et åbent sår, men hun trøster sig med, at der stadig er liv og aktivitet i den store grå kolos.

Tilbage til nu Men nu er hun ved at gøre status efter en halv menneskealder i lokalpolitik.

Hun sidder i haven, i det man kalder Digtervejskvarteret. Haven er er sommerklar. Eneste lille plet, der halter, er den tidligere fiskedam, som nu skal være rododendronbed - smart, så skal der bare hældes grov spagnum i hullet. Det med fisk, det gider de ikke mere.

- Hejren blev ved med at tage dem, siger Kirsten Devantier og klukker let.

Imens kommer husets rette herre spankulerende tilbage på scenen. Rundt spæner hunden. Hjemmevant i centrum.

Kirsten Devantiers mand forbarmer sig over det firbenede samlingspunkt og finder snoren frem.

Og her går det ikke som med fiskene i dammen. De har prøvet at leve uden hund. Det var ikke en succes.

Og pludselig er den tilbage. Den lægger sig dovent på terrassen i skyggen. Godt tilfreds med gåturen, mens Kirsten Devantier danser med katten om den varme grød.

Turbulens i Venstre Hun er ikke så meget for at komme ind på, hvorfor hun stopper i Næstved Byråd. Hun er tavs. Smiler og danser videre.

Det nærmeste, hun kommer, er, at hun glæder sig til at have mere tid til familien. Til ikke altid at skulle læse dagsordener - i hvert fald ikke i kommunalt regi.

Øjnene bliver små uden at miste glimtet, inden hun siger:

- Venstres gruppe er ikke den mest homogene.

I 2014 blev Kisten Devantier slået til Ridder af Dannebrog. Hun ved ikke, hvem der har indstillet hende, men stolt, det er hun. Privatfoto

Nu kan hun hellige sig arbejdet i regionsrådet, hvis hun vel at mærke bliver valgt.

- Det ved man jo aldrig, siger hun, selv om hun står godt efter opstillingsmødet i Venstre.

Når det er sagt, så er det ikke en hemmelighed for avisens læsere, at der har været lidt turbulens i Venstres byrådsgruppe i den indeværende periode, og fornyligt valgte partiets grå eminence eller enfant terrible - afhængig af, hvor man står - Søren Revsbæk at forlade kommunalpolitik og lukke døren bag sig med et brag.

Et af de punkter, der fik ham til at gå, var, at han skulle underskrive en håndfæstning, hvor han accepterede at ledelsen skulle godkende, hvis han ville indtage et særstandpunkt. Det ville han ikke acceptere - Kirsten Devantier fortæller til Sjællandske, at det ville hun heller ikke.

På sin egen måde I Regionsrådet vil hun gerne kæmpe for mere lighed i sundhed, og sammenholdt med hendes interesse for de svageste på arbejdsmarkeder, hendes store passion for udsatte og psykisk syge, kan man spørge sig selv, om hun overhovedet hører til i Venstre, når hendes synspunkter måske flugter mere med de venstreorienterede end med Venstre.

Kirsten Devantier griner igen, inden hun svarer.

- Det er der andre, der har spurgt om før, siger hun og fortæller om sit syn på mennesket som et individ. Og om frihed. Det er der, hun ser sig selv i Venstre.

Hun fortæller om alle de mennesker, som ønsker hjælp, men ikke får det. Og om hvor vigtigt det er at lytte. Og det gør hun gerne. Hun har brugt megen tid i Cafe Håbet - mødestedet for mange af kommunens hjemløse.

- Det er en stor glæde, siger hun og peger på, at der kræver et godt helbred at blive syg.

Det kan være svært for almindelige mennesker at finde rundt i systemet - brug patientvejledningen, anbefaler hun.

Som kommunalpolitiker har hun selv hjulpet flere med at finde rundt i det offentlige system.

- Folk skal have den hjælp, de skal have, men vi skal sørge for, at de bevarer selvrespekten. De skal ikke stå dér med hatten i hånden. Det er menneskesynet. Du ér noget, siger hun.

Der, hvor hun selv synes, hun adskiller sig fra de traditionelt venstreorienterede, er hendes antipati mod det uniforme. Hun går ind for frihed under ansvar, og at man skal leve med konsekvenserne af sine egne valg.... men det skal være et samfund, hvor det er værd at leve.

Hun er nok Venstreorienteret på sin egen måde.

Den kamp er Kirsten Devantier klar til at forsætte i regionsrådet, men byrådet er en saga blot.

Grøden damper, katten spinder. Den er klar til næste dans, mens hunden sover.

Og Kirsten Devantier har et glimt i øjet.

Kirsten Devantier (t.v.) og Anette Christoffersen, henholdsvis kasserer og formand i foreningen Varmestuens Venner, kommer jævnligt i Cafe Håbet, som det hedder nu, efter det flyttede fra Toldbodgade, hvor billedet er taget. Foto: Robert Andersen

relaterede artikler

Analyse: Det bliver et tab for Venstre 15. juni 2021 kl. 16:58

Farvel til politik med ros og retoriske roser 15. juni 2021 kl. 16:32

Skulder ved skulder i Venstre 15. juni 2021 kl. 07:47