Farvel med cognac: Redaktørens sidste byrådsmøde

Over 600 byrådsmøder er det blevet til for Mogens Lorentzen, og det er da også tydeligt at mærke på både ham selv og samtlige politikere i Byrådssalen, at det ikke bare er et byrådsmøde som alle andre. Alle vil trykke redaktørens hånd og sige tak for de mange års tro tjeneste.