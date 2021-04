Politiet har været ude med måleudstyret, og her blev flere målt til at køre mere end det tilladte. Foto: Lars Sandager Ramlow

Fartkontroller udløste flere klip

Af Mia Than West

92 køretøjer blev målt til at køre for hurtigt, da politiet foretog hastighedskontrol i Ringstedgade onsdag før påske mellem klokken 08.37 og 11.38. I alt blev 961 køretøjer kontrolleret på strækningen, hvor det er tilladt at køre 50 km/t.

Højeste hastighed blev målt til 75 km/t, og der blev uddelt tre klip.