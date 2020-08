Fartbilister til skolestart: 15 fik et klip i kørekortet

Netop nu begynder skolen igen, og det betyder mange små, nye elever i trafikken. Derfor står politiet igen i år klar ved en række af områdets mange skoler i de tidlige morgentimer for at hjælpe med at sikre, at de nye trafikanter får en god og tryg skolestart, og at deres forældre bliver bevidst om god færdselsadfærd.